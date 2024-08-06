О тенденциях потребления молока в России рассказал специалист

17:52, 05 августа 2024, ПАИ

Доход населения и тренд на натуральные продукты являются основными тенденциями потребления молока в России, сообщил руководитель инвестиционного проекта животноводческого комплекса АО «Ударник» Алексей Лебедев в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 августа.

Потребление молочных продуктов связано с уровнем зарплаты населения и цены на продукцию, отметил гость радиоэфира. По его мнению, если доходы будут расти, россияне смогут позволить себе более дорогие товары, например, сыр из натурального молока.

Уменьшение потребления йогуртов и других молокосодержащих продуктов заметил Алексей Лебедев. «Сейчас всё больше людей отдают предпочтение натуральным кисломолочным продуктам», – подчеркнул он.

По словам специалиста, нужно популяризировать потребление молочной продукции среди населения. «Можно возить людей на фермы, устраивать им экскурсии. Важно показать, что современные комплексы оборудованы высокотехнологичным оборудованием, соответствуют всем санитарным нормам», – отметил Алексей Лебедев.