Водоснабжение временно ограничат в деревне Локнянского района
Водоснабжение временно ограничат в деревне Подберезье Локнянского района. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава муниципалитета Иван Белугин.
Он отметил, что необходимо сделать запас воды, так как в среду, 7 августа, специализированная организация приступит к ремонту скважины водоснабжения. Работы продлятся 3-4 дня.
«Прошу всех набраться терпения, это должно помочь исключить частые перебои с водоснабжением», – подчеркнул Иван Белугин.
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