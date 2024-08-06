Водоснабжение временно ограничат в деревне Локнянского района

08:04, 06 августа 2024, ПАИ

Водоснабжение временно ограничат в деревне Подберезье Локнянского района. Об этом сообщил в своём Telegram-канале глава муниципалитета Иван Белугин.

Он отметил, что необходимо сделать запас воды, так как в среду, 7 августа, специализированная организация приступит к ремонту скважины водоснабжения. Работы продлятся 3-4 дня.

«Прошу всех набраться терпения, это должно помочь исключить частые перебои с водоснабжением», – подчеркнул Иван Белугин.