Александр Залдастанов (Хирург) снимает под Изборском фильм

09:36, 06 августа 2024, ПАИ

Под Изборском продолжаются досъемки фильма, посвященного байк-шоу «Восхождение к Победе», которое организовал и провел в конце июля мотоклуб «Ночные волки» во главе с Александром Залдастановым (Хирургом) у Священного холма. Об этом корреспонденту ПАИ сообщили в пресс-службе мотоклуба.

Отметим, что подобный фильм вышел в 2023 году по итогам байк-шоу «Сталинград. Ангелы Победы». Точная дата премьеры нового фильма пока не называется.

Александр Залдастанов после проведения шоу на Священном холме остался в Изборске руководить съемками. Отметим, что президент «Ночных волков» также был замечен на фестивале «Железный град», который прошел 3 августа в Изборской крепости.