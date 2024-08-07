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Нутрициолог Сирош назвала самые вредные завтраки

Блюда на завтрак, которые повышают глюкозу в крови, приводя к различным заболеваниям, назвала дипломированный нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош, пишут «Известия».

Нутрициолог Сирош назвала самые вредные завтраки. Фото: ПАИ

«Некоторые популярные завтраки сильно повышают глюкозу в крови, а это причина большого количества заболеваний. Также это сильно повышает инсулин, который стимулирует рост и деление клеток, включая раковые клетки», – объяснила она.

Специалист отметила, что неправильные завтраки могут привести к инсулинорезистентности, проблемам с давлением, повышенному холестерину и лишнему весу.

По словам Марии Сирош, вредны некоторые популярные каши. Особенно она выделила манную кашу, которая сильнее всего повышает глюкозу в крови. По мнению специалиста, мороженое вызовет меньший скачок глюкозы, чем манная каша. Также она посоветовала отказаться от завтрака такими кашами, как кукурузная, пшенная, из белого риса, а также кашами быстрого приготовления. «Все это может вызвать приступы голода и тягу к сладкому в течение дня», – добавила она.

Также не следует завтракать картошкой в любом виде и белым рисом, хлебом, выпечкой, мюсли, сладкими хлопьями и йогуртами с сахаром. Они также вызывают подъём глюкозы в крови.

Кроме того, специалист отметила, что вредно завтракать только фруктами, так как сразу после сна организм особенно чувствителен к сахарам. Фрукты утром должны быть только десертом после основного приёма пищи, уточнила Мария Сирош.

«Вредно есть на завтрак очень мало жиров, так как они нужны для правильной работы желчного пузыря. И, наконец, не очень полезно вовсе пропускать завтрак как для работы желчного, так и в плане срывов в течение дня», – заключила эксперт.

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