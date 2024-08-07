На 12% выросло промышленное производство в Псковской области

14:45, 07 августа 2024, ПАИ

На 12% выросло промышленное производство в Псковской области в первом полугодии 2024 года относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Обеспечение газом и паром, электрической энергией, кондиционирование воздуха выросло на 23,8%, водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – на 24,4%, производство продукции обрабатывающих производств – на 10,5%. В то же время на 0,7% уменьшалась добыча полезных ископаемых.

Из основных видов продукции обрабатывающих производств выросло производство бумажных изделий и бумаги (на 38,9%), ремонт и монтаж оборудования и машин (на 35,4%), производство прочих готовых изделий (на 29,5%). В то же время больше всего уменьшилось производство химических продуктов и химических веществ (на 34,3%).