Товары на сумму более 95 млрд рублей продали в Псковской области за полгода

17:36, 07 августа 2024, ПАИ

В розничной торговле товары на сумму 95,9 млрд рублей продали населению в Псковской области в первом полугодии 2024 года. Объём продаж вырос на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В структуре оборота розничной торговли пищевые продукты, включая напитки и табачные изделия, занимали 47,3%, непродовольственные товары – 52,7 % (в первом полугодии 2023 года – 49,9 и 50,1% соответственно). Доля продаж товаров на розничных рынках и ярмарках составила 1,6% от всех покупок населения, что на 0,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Псковской области увеличилось на 12%, а зарплата в регионе в реальном выражении выросла на 13,8%.