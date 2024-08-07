На 13,8% в реальном выражении выросла зарплата в Псковской области

15:11, 07 августа 2024, ПАИ

Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Псковской области по оценке за январь–май 2024 года составила 50 806 рублей. Это на 21,7 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковстата.

В реальном выражении рассчитанная с учётом индекса потребительских цен зарплата выросла на 13,8 %, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что доходная часть консолидированного бюджета Псковской области за первые полгода 2024 года выросла на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, объём налоговых поступлений увеличился на 1,5 млрд рублей.