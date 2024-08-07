Эстония ввела полный таможенный контроль на границе с Россией

10:29, 08 августа 2024, ПАИ

Полный таможенный контроль на границе с Россией ввели власти Эстонии с 8 августа. До этого проверки проводились выборочно, сообщает портал национального гостелерадио ERR со ссылкой на правительство Эстонии.

Нововведения касаются всех пограничных пунктов на российско-эстонской границе – в Лухамаа, Нарве и Койдуле.

Теперь под тщательный досмотр подпадают грузы и люди, которые следуют в Россию. Из-за этого время прохода границы значительно увеличится. При этом при контроле эстонские власти разрешили проводить дополнительный осмотр личных вещей с применением рентген-аппарата. Его же будут использовать и для проверки транспорта. Кроме того, разрешено проводить разгрузку перевозимого товара, его вскрытие и пересчитывание.