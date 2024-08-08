Почти 90 кошек отправились в 12 стран мира из Псковской области с начала года

15:40, 08 августа 2024, ПАИ

Почти 90 кошек отправились в 12 стран мира из Псковской области с начала 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Всего с территории региона с начала года за рубеж отправились 88 кошек в 12 стран мира. Самыми популярными направлениями для их путешествий стали Германия, Латвия, Великобритания и Сербия.

Всего за рубеж из России отправились более 900 кошек.