Почти 90 кошек отправились в 12 стран мира из Псковской области с начала года
Почти 90 кошек отправились в 12 стран мира из Псковской области с начала 2024 года, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Всего с территории региона с начала года за рубеж отправились 88 кошек в 12 стран мира. Самыми популярными направлениями для их путешествий стали Германия, Латвия, Великобритания и Сербия.
Всего за рубеж из России отправились более 900 кошек.
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