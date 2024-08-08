Борис Елкин рассказал, по каким дням на фонтане на Четырёх углах будут показывать мультимедийное шоу

15:47, 08 августа 2024, ПАИ

Фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября в Пскове с 12 августа переходит на новый режим работы, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Со вторника по пятницу он будет работать с 11:00 до 19:00 без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до отключения фонтана в 21:00.

В субботу и воскресенье фонтан работает с 11:00 до 19:00 также без светового и звукового сопровождения. Оно включается в 19:00 и работает до 21:00. А уже в 21:00 запускается светомузыкальное представление. После этого в 21:45 запускается лазерное видеошоу. Завершается работа фонтана в 22:00

Музыкальное сопровождение состоит из 15 треков, суммарной продолжительностью 45–50 минут, два лазерных ролика по три – три с половиной минуты, одного видеоролика про город на две – две с половиной минуты.

«Ждём псковичей и гостей города на светомузыкальное представление, которое обязательно удивит вас! Что может быть лучше отдыха у фонтана в тёплый летний вечер?» – отметил Борис Елкин.

Напомним, что торжественное открытие мультимедийного фонтана состоялось в Пскове 27 июля. В сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре угла) собрались тысячи псковичей и гостей города.