79-летний мужчина пропал в Псковской области
79-летнего Владислава Красавцева разыскивают в Псковской области, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.
8 августа пенсионер ушёл в неизвестном направлении и пропал. Предположительно, может находиться в Пскове или Печорах.
Ростом он 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы. Был одет в синюю джинсовую куртку, тёмные брюки, чёрные ботинки.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.
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