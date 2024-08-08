79-летний мужчина пропал в Псковской области

16:35, 08 августа 2024, ПАИ

79-летнего Владислава Красавцева разыскивают в Псковской области, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Псковской области.

8 августа пенсионер ушёл в неизвестном направлении и пропал. Предположительно, может находиться в Пскове или Печорах.

Ростом он 175 сантиметров, у него худощавое телосложение, голубые глаза, седые короткие волосы. Был одет в синюю джинсовую куртку, тёмные брюки, чёрные ботинки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении мужчины, просят позвонить по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.