Об изменении цен на непродовольственные товары рассказали в Псковстате

16:38, 08 августа 2024, ПАИ

Самые подешевевшие и подорожавшие с начала года по июнь непродовольственные товары в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, больше всего подешевели товары для животных (на 5%) и персональные компьютеры (на 3,6%). В то же время больше всего подорожали шерстяные ткани (на 12,7%), мотоциклы и велосипеды (на 8,4%), товары для садоводства (на 8%), полотенца (на 7,8%), печатные издания (на 7,2%), женская одежда (на 7,1%).

В общем и целом цены на непродовольственные товары в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 2,8%, уточнили в пресс-службе.

Ранее Псковстат назвал самые подорожавшие и подешевевшие с начала года по июнь продукты в Псковской области.