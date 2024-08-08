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Экономика

Названы самые подорожавшие продукты в Псковской области

Самые подорожавшие с начала года по июнь продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Фото: ПАИ

Так, столовая свёкла подорожала на 91,3%, морковь – на 66,9%, картофель – на 59%, репчатый лук – на 42,9%, яблоки – на 33,4%, свежая белокочанная капуста – на 33,2%, оливковое масло – на 17,3%, говядина (кроме бескостного мяса) – на 16,6%, шоколад – на 11,8%, сливочное масло – на 11,2%, сахар-песок и овсяные хлопья «Геркулес» – на 9,5%, солёное филе сельди – на 9,3%, творожные сырки, глазированные шоколадом – на 8,7%.

В общем и целом цены на продовольственные товары в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрём 2023 года выросли на 2,7%, уточнили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что промышленное производство в Псковской области увеличилось на 12%, а зарплата в регионе в реальном выражении выросла на 13,8%.

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