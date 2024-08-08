Самые подешевевшие продукты назвали в Псковской области

14:40, 08 августа 2024, ПАИ

Самые подешевевшие с начала года по июнь продукты в Псковской области назвали ПАИ в пресс-службе Псковстата.

Так, свежие огурцы подешевели на 34,8%, апельсины – на 24,3%, куриные яйца – на 11,6%, гречневая ядрица-крупа – на 7,2%, охлаждённые и мороженые курицы – на 6,3%, специи и сухие приправы – на 6,1%, куриные окорочка – на 5,7%, мороженые кальмары – на 5,6%.

В общем и целом цены на продовольственные товары в Псковской области в июне 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года выросли на 2,7%, уточнили в пресс-службе.

Также в Псковстате назвали самые подорожавшие с начала года по июнь продукты в Псковской области. Ознакомиться со списком можно здесь.