Группа Krewe завершает цикл проектов «Галерея-Джаз» в Поганкиных палатах в Пскове

20:59, 08 августа 2024, ПАИ

Группа Krewe завершает цикл проектов «Галерея-Джаз» в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В составе Krewe девять музыкантов, известных по сотрудничеству с большим количеством артистов и коллективов, таких как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими.

Отметим, что «Галерея-Джаз» – это проект Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.