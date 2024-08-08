Группа Krewe завершает цикл проектов «Галерея-Джаз» в Поганкиных палатах в Пскове
Группа Krewe завершает цикл проектов «Галерея-Джаз» в Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.
В составе Krewe девять музыкантов, известных по сотрудничеству с большим количеством артистов и коллективов, таких как Optimistica Orchestra, Markscheider Kunst и другими.
Отметим, что «Галерея-Джаз» – это проект Псковской областной филармонии и Псковского музея-заповедника.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
08 августа 2024
Борис Елкин рассказал, по каким дням на фонтане на Четырёх углах будут показывать мультимедийное шоу