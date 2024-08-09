Назначен новый прокурор Бежаницкого района
Советник юстиции Иван Проценко приказом генпрокурора РФ назначен прокурором Бежаницкого района сроком на пять лет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Ранее Иван Проценко занимал должность прокурора Дновского района.
Напомним, что чуть больше месяца назад должность прокурора Пскова занял старший советник юстиции Роман Хотченков.
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