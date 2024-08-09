Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Назначен новый прокурор Бежаницкого района

Советник юстиции Иван Проценко приказом генпрокурора РФ назначен прокурором Бежаницкого района сроком на пять лет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Иван Проценко. Фото предоставили в пресс-службе прокуратуры Псковской области

Ранее Иван Проценко занимал должность прокурора Дновского района.

Напомним, что чуть больше месяца назад должность прокурора Пскова занял старший советник юстиции Роман Хотченков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












09 августа 2024

Второй слой асфальта укладывают на проспекте Энтузиастов в Пскове
09 августа 2024

Около 40 километров дороги Р-23 в Псковской области защитят слоями износа
09 августа 2024

Самую нерабочую схему для лечения отравления назвала псковский врач
09 августа 2024

И. о. главврача Псковской городской поликлиники Екатерина Астафьева станет гостьей программы «Анамнез»
09 августа 2024

Назначен новый прокурор Бежаницкого района
09 августа 2024

За непостановку на воинский учёт в России теперь будут лишать гражданства
09 августа 2024

До 24 градусов тепла и грозы ожидаются в Псковской области 10 августа
09 августа 2024

Ленинградский вокзал в Москве закроют на реконструкцию 11 августа

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...