Назначен новый прокурор Бежаницкого района

12:59, 09 августа 2024, ПАИ

Советник юстиции Иван Проценко приказом генпрокурора РФ назначен прокурором Бежаницкого района сроком на пять лет, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Ранее Иван Проценко занимал должность прокурора Дновского района.

Напомним, что чуть больше месяца назад должность прокурора Пскова занял старший советник юстиции Роман Хотченков.