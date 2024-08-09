Более 90 ребят из Псковской области стали участниками смены лидеров «Лето с ДетСоветом 2.0»

22:48, 09 августа 2024, ПАИ

Образовательные мероприятия проходят на смене лидеров «Лето с ДетСоветом 2.0» в детском оздоровительном лагере «Стремительный» в Печорском муниципальном округе. Об этом ПАИ сообщили в ПОИПКРО.

В смене принимают участие 90 ребят из 23 муниципалитетов региона: члены Детского общественного совета при уполномоченном по правам ребенка в Псковской области, представители ученического самоуправления, активисты общественных и волонтерских организаций.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Псковской области и уполномоченного по правам ребенка в Псковской области Наталии Соколовой.

Врио ректора ПОИПКРО Екатерина Гончарова, заведующий центром психологии, специального образования и инклюзии Надежда Алексеева, заведующий аналитическим отделом ПОИПКРО Мария Медведева провели просветительские лекции на смене лидеров «Лето с ДетСоветом. 2.0». Организатором мероприятий выступило Российское общество «Знание».

Ребятам рассказали, как повысить свой авторитет среди сверстников, выстроить эффективные взаимоотношения с учителями и администрацией школы, воспрепятствовать эмоциональному выгоранию. Заведующий аналитическим отделом ПОИПКРО Мария Медведева обсудила с участниками смены лидеров, насколько изменились правила общения с XIX века до нашего времени и особенности общения в сети Интернет, а также как сформировать и сохранить репутацию в Интернете.