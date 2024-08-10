ФК «Псков» дома обыграл «ГУОР-Карелию» в рамках чемпионата СЗФО

15:58, 10 августа 2024, ПАИ

ФК «Псков» дома обыграл «ГУОР-Карелию» со счётом 1:0 в рамках чемпионата СЗФО, передаёт корреспондент ПАИ.

Единственный гол в матче под занавес первого тайма забил нападающий псковичей Антон Паранин с голевой передачи Александра Савельева.

По итогам матча «Псков» вышел на второе место, имея в активе 14 очков, правда ситуация может измениться уже сегодня после матча мурманского «Севера» и идущего на последней строчке «Новграда».

Отметим, что в стартовом составе «Пскова» вышел отсутствующий в прошлом матче из-за травмы центральный защитник Владислав Волков.

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