Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ
Указ о создании Морской коллегии РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Коллегия будет создана в целях повышения координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечения защиты интересов России в мировом океане. Коллегию возглавит бывший секретарь Совета безопасности, помощник президента РФ Николай Патрушев.
В коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ России, защите национальных интересов РФ в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности России.
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