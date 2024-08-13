Путин подписал указ о создании Морской коллегии РФ

17:50, 13 августа 2024, ПАИ

Указ о создании Морской коллегии РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Коллегия будет создана в целях повышения координации деятельности органов власти по реализации морской политики и обеспечения защиты интересов России в мировом океане. Коллегию возглавит бывший секретарь Совета безопасности, помощник президента РФ Николай Патрушев.

В коллегии будут организованы советы по стратегическому развитию ВМФ России, защите национальных интересов РФ в Арктике, развитию и обеспечению морской деятельности России.