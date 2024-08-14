Компания Imredi организовала работу распределённой команды в «Яндекс 360 для бизнеса»

15:16, 14 августа 2024, ПАИ

Imredi – высокотехнологичная компания, которая создаёт для розничных сетей и офлайн-ретейлеров программные продукты для решения прикладных задач с использованием искусственного интеллекта. Чтобы выстроить бизнес-процессы и наладить взаимодействие с корпоративными заказчиками, компания подключила онлайн-офис для совместной работы «Яндекс 360 для бизнеса». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Перед Imredi стояло несколько задач: организовать слаженную работу распределённой команды, объединить внутренние и внешние коммуникации в рамках одного сервиса и найти надёжное решение для хранения документов и общей информации. «Яндекс 360 для бизнеса» позволил закрыть их все.

Сейчас более 80 сотрудников компании из разных городов России используют инструменты онлайн-офиса. Они назначают созвоны в «Календаре», получают оповещения о них на «Почту», а затем встречаются в «Телемосте» – сервисе для видеовстреч. Так в Imredi провели уже более 50 000 встреч с командой и партнёрами. Отчётная документация и файлы по проектам теперь хранятся на «Диске»: права доступа к ним ограничивают, чтобы обезопасить корпоративную информацию.

Благодаря «Яндекс 360 для бизнеса» компания также смогла упростить процедуру онбординга. Новые сотрудники легко подключаются к онлайн-офису и быстро разбираются в инструментах, интерфейс которых интуитивно понятен. Администрирование сервисов не требует много ресурсов со стороны коллег из IT-отдела.

«Переход на онлайн-офис «Яндекс 360 для бизнеса» позволил не только организовать процессы внутри компании, но и снизить общую нагрузку. За стабильность работы сервисов и безопасность данных отвечает команда «Яндекс 360». Мы же оптимизировали затраты и сосредоточились на развитии собственного цифрового продукта», – отметил заместитель генерального директора и сооснователь компании Imredi Максим Семиренко.

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