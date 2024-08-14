В Пскове будут судить любителя алкоголя и закуски

17:02, 14 августа 2024, ПАИ

Жителя Себежского района будут судить за кражи из заведений, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

6 июня 2024 около 9:00 22-летний молодой человек находился в кафе на улице Яна Фабрициуса. Когда он понял, что у него нет денег, он решил украсть нужные ему товары. Молодой человек взял с торговых стеллажей бутылку коньяка, лимонад и убежал.

По пути к месту временного проживания он зашёл ещё в один магазин. Там он украл с прилавка переданные ему продавцом набор суши и две пачки сигарет.

Теперь молодой человек обвиняется в совершении преступлений по части 1 статьи 161 УК РФ. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до четырёх лет.