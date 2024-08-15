Сборная России по футболу проведёт два товарищеских матча в начале сентября

11:08, 15 августа 2024, ПАИ

Сборная России по футболу проведёт товарищеские матчи против команд Вьетнама и Таиланда 5 и 7 сентября, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на Vietnam News.

Матч против Вьетнама состоится 5 сентября в Ханое, затем российская сборная отправится в Таиланд, где проведёт игру против местной национальной команды.

Сборная России по футболу провела в 2024 году два матча. 21 марта подопечные Валерия Карпина разгромили сборную Сербии – 4:0, а 7 июня с тем же счётом обыграли команду Белоруссии.

В конце февраля 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.

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