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Культура

Об особенностях отношения псковичей к историческим памятникам рассказала реставратор

Псковичи заинтересованы в сохранении, реставрации исторических и культурных объектов города, рассказала государственный эксперт Минкультуры РФ, архитектор-реставратор Полина Кононова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 15 августа.

Полина Кононова. Фото: ПАИ

Культурное наследие помогает сохранить историческую идентичность страны. Оно также является ключевым элементом, который стабилизирует настроение в обществе в тяжёлые времена, подчеркнула Полина Кононова.

«Сейчас очень быстро меняются новые технологии, окружающая среда. В связи с этим, с психологической точки зрения, у людей, особенно старшего поколения, повышается тревожность. Они жили совсем иначе, не как мы. Культурное наследие помогает людям сохранить устойчивость. Это наши корни, это то, что позволяет чувствовать себя гражданами страны, свою историю и культурную идентичность», – отметила гостья радиоэфира.

Туристы, которые приезжают в Псков, понимают, что это исторический город, уточнила Полина Кононова. «Пскову нужны памятники, и чем больше, тем лучше. Это самая главная составляющая нашего культурного кода», – отметила она.

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