Творческая встреча с актёром Иваном Золотухиным прошла в Пскове
Творческая встреча с актёром театра и кино Иваном Золотухиным прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.
На встрече Иван Золотухин ответил на вопросы слушателей, рассказал историю своего пути в кино, о детстве в семье актёров и первых ролях.
«Я с детства очень много занимался танцами, ходил на вокал, но хотелось заниматься всем сразу, поэтому выбрал для себя путь актёра – он вмещает в себя всё, что мне интересно», – отметил актёр.
Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.
С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.
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