Творческая встреча с актёром Иваном Золотухиным прошла в Пскове

22:31, 05 июля 2025, ПАИ

Творческая встреча с актёром театра и кино Иваном Золотухиным прошла в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва в Пскове в рамках VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» сегодня, 5 июля. Об этом ПАИ сообщили организаторы мероприятия.

На встрече Иван Золотухин ответил на вопросы слушателей, рассказал историю своего пути в кино, о детстве в семье актёров и первых ролях.

«Я с детства очень много занимался танцами, ходил на вокал, но хотелось заниматься всем сразу, поэтому выбрал для себя путь актёра – он вмещает в себя всё, что мне интересно», – отметил актёр.

Напомним, что вчера, 4 июля, в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоялась торжественная церемония открытия VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025». Фоторепортаж с церемонии открытия можно посмотреть здесь.

С полной программой VI Международного кинофестиваля «Западные ворота – 2025» можно ознакомиться по ссылке.