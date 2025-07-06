В Печорах разработали концепцию литературного клуба для запуска в Севастополе

23:59, 05 июля 2025, ПАИ

Четвёртый заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Русское слово» прошёл в Печорах с 1 по 5 июля. 155 участников разработали концепцию литературного клуба «Путь к истокам», который планируют впервые запустить на форуме «Истоки» в Севастополе. Организатор события – Роспатриотцентр Росмолодёжи, сообщили ПАИ в круглогодичном молодёжном образовательном историко-культурном центре «Истоки».



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



Фото: историко-культурный центр «Истоки»



















Заезд «Русское слово» объединил словесников, педагогов, поэтов и писателей из 35 регионов России. В течение пяти дней они обсуждали современные методы преподавания, духовные и нравственные ценности, заботу о языке, цифровую лингвистику и поддержку русскоязычных людей за границей. Особый упор был сделан на слово как средство формирования ценностей и связи молодёжи с культурным наследием.

На открытии заезда директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова и ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Никита Гусев подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместную работу над образовательными программами, научными исследованиями и созданием профессионального сообщества педагогов для развития русской словесности.

«Для нас такой заезд – это возможность не только говорить о языке, но и стать частью его будущего. Участники погрузились в дискуссии о современных тенденциях развития лингвистики и литературы, освоили новые методики преподавания и узнали, как русский язык звучит в мировом культурном пространстве. А главное – пять лучших получили шанс войти в программу «Послы русского языка в мире» и нести слово как миссию. Но важнее любых наград – вдохновение и связи, которые останутся после. В мире, где границы стираются, а общение становится всё более цифровым, такие встречи напоминают, что язык – это не просто инструмент, а душа народа. И те, кто собрались здесь, его хранители и творцы», – отметила директор Роспатриотцентра Росмолодёжи Елена Беликова.

Программа события была посвящена роли языка и литературы в формировании духовно-нравственных ориентиров и сохранении культурного наследия. Особый интерес вызвал открытый диалог «Кино как зеркало языка: как экранное слово формирует ценности» с участием народного артиста России Валентина Клементьева и встреча «Бог сохраняет всё, особенно слова… Авангард и архаика в поэзии», проведённая продюсером и художественным руководителем Нового Театра Эдуардом Бояковым. Участники обсуждали, как искусство и слово влияют на культурную память и духовный облик человека. Важной частью программы стала беседа с протоиереем, проповедником и писателем Артемием Владимировым о сохранении языкового наследия в современном мире.

На площадке заезда «Русское слово» прошёл очный отбор участников международной волонтёрской программы Института Пушкина «Послы русского языка в мире». В этом году заявки на участие подали представители 56 регионов России, из которых до очного этапа дошли студенты и молодые педагоги из 43 образовательных организаций, представляющих 27 регионов страны. По итогам отбора выбрали пять кандидатов, которые отправятся в просветительские экспедиции в страны СНГ и дальнего зарубежья. Там они будут проводить занятия по русскому языку и литературе, рассказывать о культуре, традициях и возможностях получения образования в России.

«Участники проходили отбор пять дней: слушали лекции и посещали мастер-классы от методистов программы и экспертов форума, придумывали творческие номера и готовились к финальному заданию – проведению фрагмента занятия по русскому языку для иностранных школьников, где они смогли применить на практике знания, полученные от методистов и опытных волонтёров программы. В рамках заезда также прошёл педагогический концерт – такой, какие обычно устраивают волонтёры в экспедициях для своих подопечных. Хотелось бы отметить интерес к программе «Послы русского языка в мире» среди других участников заезда «Русское слово», которые принимали активное участие в наших мероприятиях. Поздравляю новых волонтёров, которые прошли очень серьезный конкурсный отбор и уже скоро присоединятся к дружной команде послов русского языка в зарубежных экспедициях», – отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев.

Особое внимание было уделено культурной программе. Участники побывали на экскурсии в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре, а также попробовали себя в творческих мастерских, где занимались плетением кукол, росписью колокольчиков и магнитов. Такие занятия позволили прикоснуться к народным ремёслам и увидеть, как традиции сохраняются и передаются из поколения в поколение.

В этом году главной особенностью центра «Истоки» стала детская программа, которая позволила семьям приезжать на «Истоки. Школа» вместе. Заезд объединил пять таких семей. Для детей организовали занятия: мастер-класс эксперта по медиакоммуникациям Андрея Щербакова о многогранности и сложности русской речи, а также творческие занятия – от создания куклы матанги до портрета Александра Сергеевича Пушкина. Ребята приняли участие в игре «Где логика?» с пословицами, изучали, как со временем меняется язык и придумывали, как будут звучать современные слова через 200 лет.

Одновременно с участниками в проект были интегрированы выпускники Псково-Печерской семинарии. Семь семинаристов посещали общую программу, отвечали на вопросы, обсуждали духовные и культурные смыслы, формировали опыт открытого миссионерства.

«Для нас язык – это пространство встречи человека с истиной. В каждом слове скрыт глубокий смысл, отпечаток истории и дух народа. Здесь мы видим, как велика его сила – оно способно вдохновлять, утешать, открывать сердце к вере и к культуре. Заезд «Русское слово» даёт возможность нам вместе с учителями, писателями и филологами, понять, как сохранить эту силу и передать её тем, кто придёт после нас. Мы верим, что благодаря таким молодым и активным ребятам слово останется живым и действенным, сможет соединять поколения и хранить духовные основы нашего народа», – рассказал выпускник Псково-Печерской духовной семинарии Григорий Хавана.

Итоговым продуктом события стала концепция литературного клуба «Путь к истокам», который впервые собираются запустить на форуме «Истоки» в Севастополе в 2025 году. Клуб объединит любителей литературы в семейные сообщества с живыми встречами, творческими мастерскими и виртуальной платформой для обсуждения книг, викторин и диалогов с писателями. Ключевое направление – литературное краеведение и поиски «Гения места», личностей, внёсших значимый вклад в культурную и историческую жизнь Севастополя. Уникальной особенностью станет ритуал вступления: чтобы стать членом клуба, участникам предстоит пройти историко-литературный квест. В дальнейшем проект планируют интегрировать в культурные и образовательные программы, чтобы вовлечь молодёжь и семьи в изучение русской литературы и сохранение культурного наследия.

Вдохновением для концепции послужили произведения, в которых запечатлён литературный образ Севастополя: «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого, «Чёрное море» К. Г. Паустовского, рассказы А. П. Чехова и И. А. Бунина, поэзия Анны Ахматовой и Максимилиана Волошина. Особое место занимает творчество Александра Грина, создавшего романтический облик города в «Алых парусах» и миф о прибрежных городах Крыма.

Литературный клуб призван не только знакомить с классикой, но и открывать малоизвестные страницы истории. Так, его участники узнают о том, как Лев Толстой принимал участие в обороне Севастополя, описывал будни осаждённого города и оставил уникальные свидетельства военной жизни. Кроме того, они услышат о Максимилиане Волошине, который в 1920-е годы вёл в Крыму и Севастополе просветительскую деятельность, читал лекции и создал «Дом поэта» – центр культурной жизни региона.

Напомним, Всероссийский проект «Истоки. Школа» реализуется с 2022 года и объединяет представителей различных сфер – от историков и преподавателей до дизайнеров, поэтов и волонтёров – с целью углубления профессиональных знаний, обмена опытом и формирования сообщества молодых людей, стремящихся к сохранению и приумножению культурных и исторических ценностей России.

Организатором события выступает Роспатриотцентр Росмолодёжи. Заезд реализуется при поддержке Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина.