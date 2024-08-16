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Общество

20 августа в Псковском перинатальном центре состоится бесплатная консультация репродуктолога из Петербурга

20 августа с 13:00 до 17:00 в кабинете № 1032 в основном корпусе Псковского клинического перинатального центра состоится бесплатная консультация репродуктолога из Санкт-Петербурга. Об этом сообщается в группе медучреждения «ВКонтакте».

Приём проведёт заместитель главного врача в петербургской клинике «Источник», врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, врач ультразвуковой диагностики, кандидат медицинских наук Сергей Никитин.

Также приём проведёт заведующая гинекологическим отделением Псковского клинического перинатального центра, врач-гинеколог первой категории Елена Никульшина.

«Этот приём — отличная возможность бесплатно получить комплексную консультацию от наших высококвалифицированных специалистов по вопросам женского здоровья, планирования беременности, лечения бесплодия и полноценной подготовки к ЭКО. Мы рекомендуем прийти на консультацию вместе с партнером», - рекомендовали в медучреждении.

При себе необходимо иметь все результаты обследований, которые выполнялись ранее, а также паспорт, полис и СНИЛС.

Записаться на прием можно по телефону +7 (905) 295-59-22. Звонить можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00.

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