Пскович избил друга искусственной ёлкой за отказ выпить

12:41, 16 августа 2024, ПАИ

Житель Пскова предстанет перед судом за избиение друга после отказа вместе распить алкоголь, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

В марте текущего года пскович позвонил своему другу и предложил встретиться, чтобы вместе выпить алкоголь. Однако тот не хотел выпивать и тратить деньги на алкоголь, поэтому отказался от предложения. В итоге мужчины поссорились и договорились встретиться возле магазина, чтобы подраться.

Пскович надел зелёную камуфляжную одежду, взял с собой металлический прут от искусственной ёлки и вложил его в правый рукав куртки.

В свою очередь, его друг взял с собой на встречу молоток, спрятав его в карман, и деревянную рукоятку от швабры, чтобы припугнуть псковича в случае серьёзной драки.

Встретившись возле магазина, они начали друг друга оскорблять. Во время ссоры пскович достал металлический прут и дважды ударил знакомого по голове, а затем толкнул его. Последний потерял равновесие и упал. Во время падения из кармана его куртки выпал молоток. После этого пскович ударил друга ногой и ушёл.

Прохожие вызвали скорую помощь, и избитого мужчину доставили в больницу. В результате драки он получил ушиб головы, повлекший лёгкий вред здоровью.

Теперь пскович обвиняется в совершении преступления по пункту «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Уголовное дело направлено в суд.