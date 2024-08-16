Яблоки, сидр, «Лешуга»: развитие гастротуризма Псковской области обсудили в медиацентре ПАИ

18:00, 16 августа 2024, ПАИ

Круглый стол «Агро- и гастротуризм – две стороны одной монеты. Самый доступный инструмент развития территорий» прошёл в медиацентре ПАИ сегодня, 16 августа. В нём приняли участие специалисты из самых разных сфер: туроператоры, основатели сидроделен и представители АО «Россельхозбанк».

Амбассадор сидра, организатор фестивалей и профессиональных конференций, эксперт и лидер проекта I Love Cider Алина Локтева в начале обсуждения подчеркнула, что яблоки, конечно же, растут в каждом регионе, но как Россия начинается здесь, так и сидр теперь тоже начинается в Псковской области. «Моя личная благодарность всем присутствующим, что дело моей жизни – популяризация сидра получило такое развитие в этом регионе», – сказала она.

Заместитель председателя комитета по туризму Псковской области Елена Климова в свою очередь подчеркнула, что гастротуризм однозначно развит в Псковской области: это и путеводитель по Псковской области из серии «География на вкус» известного шеф-повара, ведущей Ники Ганич, и гастрономический гид «Своё. Псковская область», созданный совместно с АО «Россельхозбанк» в рамках соглашения, которое было подписано с заместителем председателя правления банка Денисом Константиновым.

Директор турфирмы «Псковитянк’ А» Анастасия Михайлова отметила, что для туристов, путешествующих по Псковской области, важно продумать разнообразную и необычную программу, потому что обычно они приезжают в регион на два–три дня. Поэтому можно создать тур по сидродельням на один или несколько дней. Она также рассказала, что уже посоветовала туристам посетить ярмарку яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга», которая проходит в Финском парке Пскова в эти дни.

Участники круглого стола также рассмотрели успешные кейсы развития гастрономического туризма. Основатель агентства like4like, специализирующегося на развитии территорий, консалтинга в сфере ретейла и фуд-технологий, Ирина Авруцкая заметила, что гастротуризм – это самый недорогой способ перезапуска территорий. «Это развитие, которое делается силами предпринимателей и всегда воспринимается на ура. Гастрономия и агротуризм – это также про получение новых знаний и опыта, городская среда без этого не может развиваться. В рамках исследования мы выяснили, что 80% опрошенных хотят есть именно блюда локальных брендов, а из другого опроса следует, что 19% аудитории однозначно интересен этногастронамический туризм. При этом гастрономия – это всесезонный продукт, а это помогает перераспределять турпоток и делать новые точки притяжения», – резюмировала она.

Президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова дополнила выступление, сказав, что в этом направлении важно масштабирование. «Самая главная цель деятельности туриндустрии – это всесезонность. Необходимо проводить фестивали и другие мероприятия, организовывать мастер-классы и многое другое», – сказала она.

«Туризм для маленьких сидроделов – это очень хорошее подспорье. «Лешуга» – это ярмарка даже не про сидр, а больше про яблоки. Так мы говорим о важности садоводства. Нас поддержало региональное правительство, так как увидело в этом направлении перспективу. Именно развитие этой идеи способствует развитию туризма и сельского хозяйства. Всё это может привести к созданию регионального бренда. И Ленинградская область развивается в этом направлении, поэтому можно установить межрегиональное развитие», – подчеркнул гендиректор сидродельни «Тридевятое» Денис Николаев.

Основатель проекта «Сидродельня «Заповедник» и председатель национальной ассоциации производителей традиционного сидра (НАПТС) Александр Казаков отметил, что гастротуризм генерирует денежные потоки и потенциал в этом направлении огромен. «Вчера оказался на площадке ярмарки «Лешуга» и кроме благодарности других слов нет», – добавил он.

«Мы много говорим о туризме, но не догадываемся, что эта отрасль сочетается с социальной сферой. Лешуга – это дикий сорт, а значит дикорос. Есть плодово-ягодный рынок дикоросов, но мало кто знает, что в России он оценивается в полтора триллиона рублей. На сегодняшний день собирается объём рынка в 5%. Если мы хотя бы в два раза увеличим объём сбора, переработки, то в 53 регионах РФ можно увеличить количество рабочих мест с пяти до десяти миллионов человек, а это опять-таки социальная сфера», – подчеркнул директор Псковского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Дмитрий Алемасов.

Напомним, что сегодня в Финском парке Пскова стартовала ярмарка яблок, урожая, традиционных напитков и продуктов «Лешуга». Мероприятие будет идти три дня, с полной программой можно ознакомиться здесь.