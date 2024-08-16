75-летняя пенсионерка пропала в Дедовичском районе
75-летняя женщина из деревни Пригон Дедовичского района Псковской области ушла из дома и не вернулась. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
С 14 августа местонахождение женщины неизвестно.
Приметы пенсионерки: рост 150 сантиметров, серые глаза, седые волосы до плеч.
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