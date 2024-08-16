75-летняя пенсионерка пропала в Дедовичском районе

22:40, 16 августа 2024, ПАИ

75-летняя женщина из деревни Пригон Дедовичского района Псковской области ушла из дома и не вернулась. Об этом ПАИ сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

С 14 августа местонахождение женщины неизвестно.

Приметы пенсионерки: рост 150 сантиметров, серые глаза, седые волосы до плеч.