Водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Гдове
Водитель мопеда «Альфа» наехал на стоящий автомобиль Skoda у дома №8 на улице Карла Маркса в Гдове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
Водитель мопеда госпитализирован в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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