Водитель мопеда госпитализирован после ДТП в Гдове

10:54, 17 августа 2024, ПАИ

Водитель мопеда «Альфа» наехал на стоящий автомобиль Skoda у дома №8 на улице Карла Маркса в Гдове. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Водитель мопеда госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Гдова, сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.