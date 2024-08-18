Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки

22:44, 17 августа 2024, ПАИ

Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки, в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщает ГУ МЧС России по региону.

После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9, свидетельствуют данные на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.

Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщили в ГУ МЧС России по региону.