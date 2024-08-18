Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки
Землетрясение магнитудой 7,0 зарегистрировано у берегов Камчатки, в 108 километрах от Петропавловска-Камчатского, пишет РИА Новости со ссылкой на данные Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Землетрясение у берегов Камчатки ощущалось в Петропавловск-Камчатском городском округе, спасатели обследуют здания, сообщает ГУ МЧС России по региону.
После землетрясения у берегов Камчатки произошла серия афтершоков магнитудой 3,9, свидетельствуют данные на сайте Камчатского филиала геофизической службы РАН.
Угрозы цунами после землетрясения у берегов Камчатки нет, сообщили в ГУ МЧС России по региону.
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