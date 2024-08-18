Более миллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области за сутки
1 077 550 рублей перевели мошенникам жители Псковской области за сутки. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
60-летней псковичке позвонил лжесотрудник следственного комитета. Он предложил получить компенсацию за купленные БАДы, и женщина перевела ему 773 900 рублей.
Ещё 168 тысяч рублей лишилась 67-летняя псковичка. Мошенники выманили её средства, предложив перевести их на «безопасный расчётный счёт». Аналогичный звонок поступил 54-летней великолучанке, она отправила на подобный «счёт» 135 650 рублей.
По всем фактам произошедшего возбуждены уголовные дела.
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