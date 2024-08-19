Православные отмечают Преображение Господне

09:17, 19 августа 2024, ПАИ

В понедельник, 19 августа, православные верующие в России отмечают Преображение Господне. Это один из 12 главных (двунадесятых) христианских праздников. В канун Преображения Господня митрополит Псковский и Порховский Матфей возглавил всенощное бдение в Псково-Печерском монастыре.

Ему сослужили благочинный Псково-Печерской обители иеромонах Прохор (Андрейчук) с братией монастыря в священном сане, сообщает пресс-служба Псковской епархии.

Песнопения всенощного бдения исполнили: братский хор обители под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Марии Быковой. За богослужением молились насельники Свято-Успенской обители, многочисленные прихожане и паломники.

Название праздника происходит от греческого metamorphosis, латинского transfiguratio и означает «превращение» или «изменение формы». Полное наименование в православном календаре – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В народе этот день называют Яблочным Спасом.

Евангельское событие, которому посвящен праздник, произошло в феврале – за 40 дней до распятия Иисуса Христа. Однако православная церковь отмечает Преображение 19 августа (6 августа по юлианскому календарю, или по старому стилю) – за 40 дней до Воздвижения Креста Господня (27 сентября, или 14 сентября по старому стилю). Дата празднования является непереходящей (неизменной).

Согласно Евангелию, по пути в Галилею трое ближайших учеников Христа – Петр, Иаков и Иоанн – поднялись вместе с ним на гору Фавор для совместной молитвы. Там у них открылось «духовное зрение», и они смогли увидеть преображение Иисуса, который предстал перед апостолами в божественном облике, в светлых одеждах, окруженный сиянием. Чудо сопровождалось появлением ветхозаветных пророков Моисея и Илии, которые беседовали с Христом о его предстоящих страданиях и искуплении грехов человечества. Затем на гору спустилось облако, из которого раздался голос: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте».