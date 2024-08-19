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Экономика

Эксперт: Товары из Китая будут дорожать из-за усложнившейся логистики

Логистика с Китаем с июля значительно осложнилась, заявил «Известиям» гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин.

Китайские поставщики начали просить отгружать товары через третьи страны. Эту информацию подтвердили еще несколько представителей бизнеса.

Усложнилась ситуация и с банковскими переводами, и с логистикой, рассказала представитель «Опоры России» в КНР Илона Горшенева-Долунц. Требование об отгрузке через третьи страны ставят для санкционной продукции, в том числе электроники, рассказал коммерческий директор «Импая Рус» Алексей Разумовский. В «Опоре России» считают, что нововведения объясняются «непрекращающимся давлением со стороны Запада».

Отгрузить товар через третьи страны могут попросить поставщики, которые не могут принять платежи через китайские банки или филиал российской кредитной организации в КНР. Доставка через третьи страны, например Иран, возможна, и уже несколько логистических компаний стали пользоваться новыми направлениями. Разумовский добавил, что это приводит к дополнительным расходам, из-за чего растет и цена товара, что может привести к сокращению объемов ввозимой продукции.

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