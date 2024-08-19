Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов станет гостем программы «Бизнес-ланч»

12:53, 19 августа 2024, ПАИ

Основатель сыроварни в Себеже Дмитрий Ершов станет гостем программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 19 августа, в 14:00.

Где найти качественное сырьё для производства сыра? В чём особенности российского сыра и стоит ли его сравнивать со швейцарским или итальянским? В чём преимущества крафтовых сыров? Как найти качественный сыр в супермаркетах? Чем полезен сыр и с чем его едят гурманы?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Бизнес-ланч» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».