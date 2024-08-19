Артисты Псковского театра драмы снимаются в сериале «Царь ночи»

15:38, 19 августа 2024, ПАИ

Артисты Псковского театра драмы снимаются в историко-приключенческом сериале «Царь ночи». Премьера состоится в 2025 году. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.



Фото: пресс-служба Premier



Фото: пресс-служба Premier



Фото: пресс-служба Premier



Фото: пресс-служба Premier



Фото: пресс-служба Premier



Фото: пресс-служба Premier











Место действия картины – Санкт-Петербург в начале XX века. После гибели отца юные брат и сестра Яков и Софья теряют друг друга. Чтобы встретиться вновь, им предстоит пройти через уличные банды, революционное подполье, интриги политической полиции и высшего общества и оказаться свидетелями заговора, цель которого – уничтожение Российской империи.

Одну из главных ролей исполняет актриса Елизавета Боярская. Также в главных ролях Алексей Ярмущик, Алиса Рейфер и артисты Псковского театра драмы Максим Митяшин, Алексей Ухов, Александра Кашина. В картине заняты и другие актёры псковской труппы: Георгий Болонев, Денис Кугай, Андрей Кузин, Максим Плеханов, Катя Руч, Камиль Хардин, Ксения Чехова, Дарья Чураева.



Одну из ролей исполняет и депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов.