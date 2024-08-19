Сложнейшую операцию на позвоночнике выполнили хирурги Псковской областной больницы

16:39, 19 августа 2024, ПАИ

В Псковской областной клинической больнице хирурги выполнили сложную реконструктивную операцию на позвоночнике. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по здравоохранению.

Корпородез сетчатым имплантом провели травматолог-ортопед, заведующий шестым хирургическим отделением НИИ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Денис Наумов и нейрохирург, заместитель главного врача областной больницы по хирургии Андрей Авдей.

52-летняя пациентка поступила с миелопатией и слабостью в ногах: женщина могла лишь встать с кресла и сделать несколько шагов с поддержкой. В 2014 году на отдыхе в Крыму женщина получила компрессионно-оскольчатый перелом первого поясничного позвонка. Местные хирурги провели тогда стабилизирующую операцию, установив металлические винты.

Через некоторое время винты пришли в негодность, и специалисты НИИ, в который пациентка обратилась за помощью, приняли решение об удалении металлоконструкции. Пациентке провели корпородез сетчатым имплантом с фиксацией со всех сторон. Хирурги удалили тело позвонка, который вызывал симптоматику, восстановили опорность с помощью специального мэша и фиксировали на 360 градусов.

«На сегодняшний день Псковская областная больница обладает техническими возможностями для проведения таких операций. Это удобно и более безопасно для здоровья пациента – сделать операцию здесь, не выезжая за пределы области», – отметил Денис Наумов.