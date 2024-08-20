В России 75% таксистов не выполнили новые требования для работы

08:16, 20 августа 2024, ПАИ

Большая часть таксистов в России не выполнила новые требования для работы, которые вступят в силу с 1 сентября, пишут «Известия».

Водителям необходимо к сентябрю оформить полис обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Для получения документа таксисты должны иметь разрешение на работу в такси. Однако его получили не все. Представляющий интересы крупных таксопарков и водителей союз пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину, попросив сдвинуть дату вступления нового требования в силу.

По словам главы ассоциации Валерия Корнеева, разрешение на работу в такси сегодня имеют лишь 25% водителей. Согласно данным агрегаторов, в отрасли заняты 2,5 млн человек, в том числе 1,5 млн самозанятых водителей. Около миллиона таксистов сотрудничают с таксопарками. По сведениям Минтранса, среди самозанятых разрешение на деятельность получила 21 тысяча человек (1,5% от общего числа), среди работников таксопарков — 600 тысяч, в основном москвичи.

Эксперт указал, что для получения разрешения на работу в такси необходимо перекрасить автомобиль в установленные в конкретном регионе цвета, иметь путевой лист с отметками о ежедневных медицинском и техническом осмотрах. В связи с этим разрешение на работу получают в основном водители из таксопарков, большая часть работников сферы остаются в серой зоне без возможности легализоваться. После вступления в силу требования об обязательном полисе ОСГОП некоторые таксисты могут покинуть отрасль и сменить вид деятельности, это грозит дефицитом водителей.