Псковичей приглашают на «Ночь кино» в областную библиотеку

11:52, 28 августа 2026, ПАИ

Псковская областная универсальная научная библиотека 29 августа присоединится к всероссийской акции «Ночь кино». В этот день для посетителей подготовили кинопоказ и выставку, посвящённую истории отечественного кинематографа, сообщили ПАИ в библиотеке.

Основная программа начнётся в субботу, 29 августа. В 13:00 в актовом зале библиотеки покажут военную картину «Малыш».

Главный герой фильма – 18-летний Дима из Донецка, увлечённый музыкой и мечтающий о карьере рэпера. После гибели отца он узнаёт, что его мать находится в осаждённом Мариуполе. Чтобы попытаться спасти её, молодой человек записывается добровольцем в штурмовой отряд и получает позывной «Малыш». В ходе событий герою предстоит столкнуться с реалиями войны, повзрослеть и сделать сложный выбор.

До 18:00 в пространстве «Аквариум» будет открыта выставка архивных фотографий, посвящённая известному российскому кинорежиссёру и общественному деятелю Станиславу Говорухину. В 2026 году исполняется 90 лет со дня его рождения.

В экспозиции представлены работы фоторепортёров Михаила Таранова, Вячеслава Манишина и Дины Щедринской. На снимках Говорухин запечатлён в разные периоды жизни – во время работы над фильмами, на отдыхе, за чтением и размышлениями. Также посетители увидят кадры из его картин.

Дополнят фотовыставку современные издания об истории российского кино. Среди них – книга «Классика русского кино» (2026), подготовленная авторским коллективом НИИ киноискусства. В сборнике рассматриваются известные отечественные фильмы, особенности эпохи их создания, а также творчество режиссёров и актёров.

Историю отечественного кинематографа – от первых кадров времён братьев Люмьер до советского авангарда и современных фильмов – можно проследить по изданиям «История отечественного кино» (2005), С. Фрейлиха «Теория кино» (2005), Л. Березовчук «Очерки теории кино» (2014), А. Брейтмана «Киноискусство России» (2022) и другим книгам.

Отдельный раздел выставки посвящён известным актёрам и режиссёрам. В числе представленных изданий – воспоминания Станислава Говорухина «Чёрная кошка» (2019), а также книги Сергея Соловьёва из цикла «Те, с которыми я...», созданного для телеканала «Культура». В них режиссёр рассказывает о выдающихся современниках, с которыми встречался на съёмочной площадке и за её пределами, в том числе о Станиславе Говорухине, Вячеславе Тихонове, Александре Абдулове, Олеге Янковском и Алексее Баталове.

Вход на мероприятия свободный.

Ранее сообщалось, что и Псковский музей-заповедник присоединится к всероссийской акции «Ночь кино».