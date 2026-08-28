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Прямые поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск планируют запустить в 2027 году

Псковская область и Витебская область расширят сотрудничество в сфере образования и молодёжной политики. Об этом говорили 28 августа на заседании рабочей группы по взаимодействию двух регионов, которое прошло в рамках Дней Витебской области в Пскове. Встречу провели губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Витебского областного исполнительного комитета Александр Рогожник, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

По словам Михаила Ведерникова, проведение Дней Витебской области стало регулярным форматом взаимодействия, который помогает выстраивать постоянные рабочие связи между регионами.

Одним из ключевых направлений остаётся экономическое сотрудничество. Предприятия Псковской области и Витебщины поставляют друг другу продукцию и развивают производственную кооперацию. За последние два года псковские предприятия заключили с белорусскими партнёрами контракты почти на 2,2 млрд рублей.

Отдельно губернатор отметил сотрудничество компании «Псковкабель» с предприятиями Витебской области. Предприятие одновременно поставляет продукцию белорусским партнёрам и закупает у них необходимую продукцию. Общий объём такого взаимодействия превышает 72 млн рублей.

Развивается и транспортное сотрудничество. Между регионами создан пилотный проект прямого железнодорожного сообщения. По информации Министерства транспорта России и Республики Беларусь, уже в 2027 году планируется запустить беспересадочные поезда из Великих Лук в Полоцк и Витебск.

Отдельное внимание стороны уделили образованию. Между учреждениями среднего профессионального образования Псковской и Витебской областей действует 37 соглашений. Студенты проходят практику и стажировки, преподаватели обмениваются опытом, реализуются совместные научные и образовательные проекты.

Александр Рогожник предложил усилить взаимодействие непосредственно между вузами двух регионов. В частности, речь идёт об организации обмена преподавателями, чтобы псковские специалисты могли приезжать в белорусские учреждения высшего образования, а белорусские преподаватели – работать и обмениваться опытом в Пскове. По мнению главы Витебской области, такой формат будет полезен как для педагогов, так и для студентов.

Михаил Ведерников поручил проработать это предложение.

Продолжается совместная работа с молодёжью и проекты, связанные с сохранением общей исторической памяти. Информационные центры двух регионов реализуют проект, объединяющий культурные и исторические объекты Псковской и Витебской областей.

В рамках дальнейшего сотрудничества на 2027–2029 годы разрабатываются новые туристические направления. Активно развиваются и межмуниципальные связи: сейчас 15 муниципальных образований Псковской области сотрудничают с белорусскими партнёрами, заключено более 30 соглашений. Ещё три соглашения между муниципалитетами планируется подписать в рамках нынешних Дней Витебской области.

Отдельной темой встречи стала подготовка мероприятий к 82-летию Победы. Александр Рогожник пригласил Михаила Ведерникова и псковскую молодёжь в Витебск на большой концерт «Песнь Победы», который состоится 9 мая 2027 года.

«Действующий план сотрудничества реализуется сразу по многим направлениям: экономика, образование, молодёжная политика, культура, туризм и взаимодействие муниципального уровня. Безусловно, есть большой объём совместной работы», – отметил Михаил Ведерников.

По итогам заседания стороны планируют подписать новый план мероприятий на 2027–2029 годы, который определит основные направления следующего этапа сотрудничества Псковской и Витебской областей.

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