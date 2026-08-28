Финал чемпионата PRT по дрэг-рейсингу стартует в Моглино 29 августа

12:22, 28 августа 2026, ПАИ

Пятый, финальный этап чемпионата Pskov Racing Team (PRT) по дрэг-рейсингу пройдёт на парковке в особой экономической зоне «Моглино» в Псковском районе завтра, 29 августа. Соревнования начнутся в 13:00, сообщили организаторы.

Заезды пройдут в трёх классах: до двух литров (монопривод), от двух до трёх литров (монопривод), от трёх литров (монопривод и полный привод).

Сбор участников и технический осмотр пройдут с 11:00 до 13:00. Вход для зрителей откроется с 12:30. После завершения чемпионата запланированы свободные заезды для всех желающих.