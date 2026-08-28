Дорожные ограничения введут 31 августа на нескольких улицах Пскова

12:06, 28 августа 2026, ПАИ

Ограничения движения в связи с проведением дорожных работ вводятся 31 августа в Пскове, сообщили в официальном канале администрации города на платформе MAX.

С 31 августа по 25 сентября будет ограничено движение по одной полосе проезжей части на объездной дороге (под путепроводом «Крестовский») – напротив здания № 58 на Октябрьском проспекте.

Кроме того, с 31 августа по 30 ноября движение по двум полосам будет перекрыто на перекрёстке улицы Вокзальной и улицы 128-й Стрелковой Дивизии.

Администрация города призвала водителей быть внимательными на дорогах, следить за установленными знаками и заранее продумывать маршруты объезда.

Напомним, с сегодняшнего дня в Пскове временно ограничили движение транспорта на участке улицы Лиственной. Ограничение связано со строительством инженерных сетей газоснабжения.