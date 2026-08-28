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Диспансеризация спасла 72-летнюю псковичку: рак шейки матки обнаружили на ранней стадии

Плановая диспансеризация помогла выявить рак шейки матки на ранней стадии у 72-летней пациентки в Псковской области. Как сообщили в областном онкодиспансере, при хирургическом лечении врачи применили биопсию сторожевых лимфатических узлов – методику, которая позволяет точнее определить распространение опухолевого процесса и избежать избыточного удаления лимфоузлов.

Фото: Псковский областной онкодиспансер

Изменения в шейке матки у женщины обнаружили в марте 2026 года во время плановой диспансеризации в поликлинике по месту жительства. Результаты обследования вызвали подозрение на злокачественный процесс. После дополнительной диагностики в онкодиспансере врачи подтвердили рак шейки матки на ранней стадии.

Пациентке рекомендовали хирургическое лечение с использованием биопсии сторожевых лимфатических узлов (БСЛУ). Суть метода заключается в том, что специалисты удаляют не все лимфатические узлы, а только так называемые сторожевые – те, в которые опухолевые клетки могут попасть в первую очередь.

Для поиска таких узлов применяется радионуклидный метод. Специальный препарат вводят пациентке, после чего во время операции с помощью портативного гамма-датчика определяют необходимые лимфоузлы. Затем их тщательно исследуют, в том числе методом ультрастадирования, позволяющим выявлять даже небольшие очаги опухолевых клеток.

Такой подход помогает врачам получить необходимую информацию о состоянии лимфатической системы и одновременно снизить объём хирургического вмешательства. В случае с 72-летней пациенткой операция прошла с минимальной нагрузкой, а раннее выявление заболевания позволило рассчитывать на более благоприятный прогноз.

В областном онкодиспансере отмечают, что биопсия сторожевых лимфатических узлов всё шире применяется в современной онкогинекологии. Методика позволяет сочетать точную диагностику с более бережным хирургическим подходом.

Специалисты напоминают, что возможности лечения напрямую зависят от того, на какой стадии обнаружено заболевание. Регулярные профилактические осмотры и диспансеризация позволяют выявлять патологические изменения на ранних этапах, когда у врачей больше возможностей для эффективного и щадящего лечения.

Ранее псковичам рассказали о методах удаления доброкачественных новообразований кожи, противопоказаниях и сезонных ограничениях.

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