Жители Великих Лук проверяют зрение и проходят лечение на современном оборудовании

11:43, 28 августа 2026, ПАИ

В офтальмологическом отделении филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) пациенты проходят диагностику и лечение на современном оборудовании. Об этом сообщает издание «Великолукская правда. Новости».



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»



Фото: газета «Великолукская правда»







Новые аппараты, поступившие в отделение, позволяют проводить полный комплекс обследований, включая детальный осмотр глазного яблока, периметрию и визометрию, сообщила врач-офтальмолог Дарья Самсонова.

Как отметила специалист, для многих пациентов, особенно людей старшего возраста, возможность получать лечение в Великих Луках без выезда в другой город имеет большое значение. В отделении доступны аппаратная терапия, консервативное лечение и диагностика на высокоточном оборудовании. Большинство пациентов также могут пройти здесь исследования для медико-социальной экспертизы.

Пациентка отделения Светлана Базыкина поделилась впечатлениями: «Лечусь у хорошего специалиста. Очень хорошее оборудование. Раньше не было такого оборудования. А сейчас прямо на удивление – такое современное. Лечит очень хороший врач. Медсестры внимательные, заботливые. Санитарки аккуратные. Чистота везде, порядок. Очень здорово!»

Дарья Самсонова также ведёт приём в городских поликлиниках № 1, 2 и 3, уделяя особое внимание пациентам с сахарным диабетом, у которых риск развития осложнений со стороны зрения повышен. «Необходимо наблюдаться у врача-офтальмолога раз в год», – подчеркнула врач, отметив, что снижение остроты зрения и появление «мушек» перед глазами могут быть первыми признаками проблем.