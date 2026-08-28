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Общество

Жители Великих Лук проверяют зрение и проходят лечение на современном оборудовании

В офтальмологическом отделении филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы (ПОКБ) пациенты проходят диагностику и лечение на современном оборудовании. Об этом сообщает издание «Великолукская правда. Новости».

  • Современное оборудование и лечение без выезда: как работает офтальмология в великолукском филиале ПОКБ
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Современное оборудование и лечение без выезда: как работает офтальмология в великолукском филиале ПОКБ
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Современное оборудование и лечение без выезда: как работает офтальмология в великолукском филиале ПОКБ
    Фото: газета «Великолукская правда»
  • Современное оборудование и лечение без выезда: как работает офтальмология в великолукском филиале ПОКБ
    Фото: газета «Великолукская правда»

Новые аппараты, поступившие в отделение, позволяют проводить полный комплекс обследований, включая детальный осмотр глазного яблока, периметрию и визометрию, сообщила врач-офтальмолог Дарья Самсонова.

Как отметила специалист, для многих пациентов, особенно людей старшего возраста, возможность получать лечение в Великих Луках без выезда в другой город имеет большое значение. В отделении доступны аппаратная терапия, консервативное лечение и диагностика на высокоточном оборудовании. Большинство пациентов также могут пройти здесь исследования для медико-социальной экспертизы.

Пациентка отделения Светлана Базыкина поделилась впечатлениями: «Лечусь у хорошего специалиста. Очень хорошее оборудование. Раньше не было такого оборудования. А сейчас прямо на удивление – такое современное. Лечит очень хороший врач. Медсестры внимательные, заботливые. Санитарки аккуратные. Чистота везде, порядок. Очень здорово!»

Дарья Самсонова также ведёт приём в городских поликлиниках № 1, 2 и 3, уделяя особое внимание пациентам с сахарным диабетом, у которых риск развития осложнений со стороны зрения повышен. «Необходимо наблюдаться у врача-офтальмолога раз в год», – подчеркнула врач, отметив, что снижение остроты зрения и появление «мушек» перед глазами могут быть первыми признаками проблем.

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