Банановый апокалипсис: популярный в России продукт может исчезнуть

17:03, 20 августа 2024, ПАИ

Бананы находятся под угрозой исчезновения из-за грибковой инфекции, агрессивный штамм грибка Fusarium уже уничтожил сорт «грос-мишель», говорится в исследовании профессора молекулярной биологии Ма Лицзунь.

Грибковая инфекция попадает в растение через корни, а затем блокирует поступление воды и питательных веществ к плодам, что приводит к увяданию растения и гибели. Сорт «грос-мишель» в Центральной Америке был уничтожены ещё в первой половине XX века штаммом грибка Foc race 1 (R1). Позже сорт сместил устойчивые к этому штамму бананы «кавендиш». Однако и на этот сорт в дальнейшем может распространиться другой штамм – Foc tropical race 4 (TR4). По словам учёных, он появился в Колумбии и Перу, где находятся в крупнейшем регионе по экспорту бананов сорта «кавендиш» в мире.

В настоящее время специалисты активно разрабатывают методы борьбы с грибковым патогеном. Однако, пока новые способы не пройдут проверку, карантин и сдерживание остаются ключевыми мерами борьбы с TR4.