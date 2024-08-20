Опрос общественного мнения о работе полицейских проходит в Псковской области

17:09, 20 августа 2024, ПАИ

Опрос общественного мнения о работе полицейских проходит в Псковской области с 12 августа по 30 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Сотрудники полиции опросят жителей Пскова, Великих Лук, Дедовичей, Псковского, Пушкиногорского районов, а также территории обслуживания МО МВД России «Бежаницкий», МО МВД России «Печорский», ОП по Палкинскому району МО МВД России «Печорский».

Жителям региона предложат заполнить анонимные анкеты с вопросами, которые касаются оценки степени защищённости граждан, а также уровня их доверия полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности.

Затем полученные результаты обобщат, что позволит наметить меры по совершенствованию работы полиции.