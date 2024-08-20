Учёные выявили компонент яда, который поможет в борьбе с раком

18:18, 20 августа 2024, ПАИ

Аналог человеческого гормона соматостатина в яде морских улиток-конусов обнаружили биологи из Университета штата Юта в США, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Соматостатин играет важную роль в регуляции метаболизма человека и других позвоночных. Он контролирует концентрацию гормона глюкагона, который повышает глюкозу в крови при снижении уровня сахара до критически низких значений.

По результатам исследований стало ясно, что компонент, который содержится в яде улиток-конусов, полностью подавляет выработку глюкагона. Из-за этого у жертв улиток концентрация глюкозы в кровотоке остаётся на нулевом уровне продолжительное время.

По словам биологов, аналог соматостатина гораздо сильнее и более точно воздействует на клетки человека, чем обычный оригинальный гормон. В дальнейшем это открытие позволит использовать аналоги молекулы для подавления приступов гипогликемии. Это также будет полезно при разработке высокоэффективных препаратов от онкологических заболеваний, отметили учёные.