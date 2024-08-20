Учёные выявили компонент яда, который поможет в борьбе с раком
Аналог человеческого гормона соматостатина в яде морских улиток-конусов обнаружили биологи из Университета штата Юта в США, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
Соматостатин играет важную роль в регуляции метаболизма человека и других позвоночных. Он контролирует концентрацию гормона глюкагона, который повышает глюкозу в крови при снижении уровня сахара до критически низких значений.
По результатам исследований стало ясно, что компонент, который содержится в яде улиток-конусов, полностью подавляет выработку глюкагона. Из-за этого у жертв улиток концентрация глюкозы в кровотоке остаётся на нулевом уровне продолжительное время.
По словам биологов, аналог соматостатина гораздо сильнее и более точно воздействует на клетки человека, чем обычный оригинальный гормон. В дальнейшем это открытие позволит использовать аналоги молекулы для подавления приступов гипогликемии. Это также будет полезно при разработке высокоэффективных препаратов от онкологических заболеваний, отметили учёные.
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