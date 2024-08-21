16-летний карантин по картофельной нематоде отменили в Порховском районе

08:57, 21 августа 2024, ПАИ

Карантин по золотистой картофельной нематоде отменили в десяти личных подсобных хозяйствах Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В августе текущего года в десяти личных подсобных хозяйствах (ЛПХ) в Порхове и Порховском районе упразднены карантинные фитосанитарные зоны и отменён карантинный фитосанитарный режим по золотистой картофельной нематоде на территории в 1,51 га.

Карантинные фитосанитарные зоны здесь были установлены в 2008 году. Владельцы ЛПХ применяли меры для локализации и ликвидации нематоды в карантинных зонах.

По результатам исследований 20 почвенных образцов цисты золотистой картофельной нематоды с жизнеспособными личинками выявлены не были.

Теперь владельцы могут без ограничений использовать подкарантинную продукцию, выращенную на территории этих личных подсобных хозяйств.