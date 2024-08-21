20 избирательных участков создадут в Псковской области для выборов губернатора Санкт-Петербурга

11:03, 21 августа 2024, ПАИ

20 экстерриториальных избирательных участков для голосования на выборах губернатора Санкт-Петербурга будут образованы на территории Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе региональной избирательной комиссии.



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области



Фото: пресс-служба избирательной комиссии Псковской области











Петербуржцы, находящиеся в дни голосования (6, 7 и 8 сентября) в Псковской области, смогут проголосовать за своего кандидата на специально образованных избирательных участках в 19 муниципальных образованиях региона. Адреса экстерриториальных УИК указаны на карточках.

С 28 августа по 2 сентября с 10:00 до 14:00 по указанным адресам будут работать пункты приёма заявлений для граждан, желающих проголосовать по месту нахождения.

Голосование пройдёт с 6 по 8 сентября 2024 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.