Пскович разбил бутылку коньяка об голову собутыльника и ударил его «розочкой» из-за шутки

11:57, 21 августа 2024, ПАИ

Житель Пскова разбил бутылку коньяка об голову собутыльника и ударил его «розочкой» в шею из-за шутки за столом, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что пскович во время ссоры взял со стола стеклянную бутылку из-под коньяка и разбил её об голову знакомого. После этого «розочкой» от бутылки пскович ударил его в шею.

Мужчина с обвинением согласился частично. Он пояснил, что действительно пил за столом алкоголь, однако первым его ударил знакомый, а удар в шею пришёлся из-за того, что его толкнула приятельница.

Однако очевидцы опровергли это и указали, что пскович после шутки в его сторону резко вскочил, схватил стеклянную бутылку с недопитым алкоголем и ударил в голову и шею знакомого.

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления по пункту «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно с испытательным сроком два года. Также пскович выплатил 200 тысяч рублей за причинённый моральный вред.